Il colonnello che spara sui caccia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roger Schärer ha fatto una brillante carriera militare. Ma non è d'accordo con molti ex colleghi e superiori Leggi su media.tio.ch

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #9settembre 1890; nasce in Indiana #USA, il Fratello Harland Sanders, fondatore della celebre catena d… - brezzone_ : @MLicenza @Losca71 @matteograndi @LucaBizzarri Ti giuro che li ho letti da ignorante quale sono i materia ma quanto… - NiccoloFerraris : @dan_maze Ma pure Hal 9000 vs. Roy Batty. E Keyser Söze vs. Infermiera Mildred. e Colonnello Kurtz vs. Anton Chigur… - GOI_Sicilia : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #9settembre 1890; nasce in Indiana #USA, il Fratello Harland Sanders, fondatore della celebre catena di f… - ggargiulo3 : @mariolavia « Dimmi una cosa, compare: per cosa combatti?'. 'Per cosa vuoi che sia, compare” rispose il colonnello… -