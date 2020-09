Idraulico finge infortunio ma poi lavora in nero, denunciato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Figurava malato, ma continuava a lavorare in proprio senza dichiarare i compensi percepiti. Per questo motivo un Idraulico residente in provincia di Pordenone, dipendente di una impresa edile, è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza è emerso che, attraverso il suo non veritiero stato di malattia, causato da un simulato infortunio sul lavoro, nel tempo l’uomo aveva indotto in errore diversi medici, riuscendo a farsi rilasciare referti che gli avevano permesso di giustificare per quasi un anno assenze dal luogo di lavoro. Durante tutto il periodo analizzato, spiegano le Fiamme Gialle, l’indagato, mentre fruiva dello status di malattia, continuando a percepire regolarmente lo stipendio da ... Leggi su udine20

