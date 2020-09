Grande Fratello Vip: chi è Denis Dosio, il giovane influencer (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si avvicina la data di inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la seconda per quest’anno, e molti dei concorrenti fanno già parlare. Ecco chi è Denis Dosio, futuro inquilino della casa più spiata d’Italia, e come inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Denis Dosio: l’ascesa al successo grazie a Youtube e ai social Secondo quanto riportato da diversi siti, Denis Dosio nasce nel 2001, a Forlì, ma ha origini italo-brasiliane. L’amore per i social nasce fin da subito: il giovane Denis apre il proprio canale Youtube, chiamato appunto Denis Dosio, nel 2017. Attraverso il social il giovane ... Leggi su thesocialpost

