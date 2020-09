Gommone contro gli scogli, muore una modella russa: i risultati dell’autopsia (Di mercoledì 9 settembre 2020) I risultati dell’autopsia sul corpo di Galina Fedorova, la modella morta durante una gita in Gommone in Sardegna, hanno evidenziato che la giovane è deceduta per annegamento. La modella russa di 35 anni, Galina Fedorova, è morta per annegamento. A confermarlo è stato l’esame autoptico effettuato dal dottor Nicola Lenigno al Policlinico di Monserrato. La … L'articolo Gommone contro gli scogli, muore una modella russa: i risultati dell’autopsia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

