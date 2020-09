Gigabyte Aorus FI25F: monitor con tempo di risposta di soli 0,4ms (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gigabyte annuncia il nuovo monitor Aorus FI25F della serie SuperSpeed, un pannello IPS per velocità che scendono sotto la soglia di 1ms Il produttore taiwanese Gigabyte piomba sul mercato con un nuovo monitor che egli stesso sul proprio sito definisce “il primo gaming monitor tattico, riferito alla gamma SuperSpeed. Il monitor Gigabyte Aorus FI25F è stato dotato di un pannello IPS, garantisce un’elevata qualità d’immagine e prestazioni decisamente elevate. Difatti questo monitor è in grado di scendere sotto la soglia di 1 ms, con un incredibile tempo di risposta di soli 0,4ms ... Leggi su tuttotek

Aorus FI25F utilizza la tecnologia Gigabyte SuperSpeed ??IPS per ottenere un tempo di risposta di 0,4 ms (MPRT) con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il raggiungimento dei limiti di velocità d ...