Fratelli Bianchi, la madre: “Vorrei abbracciare la mamma di Willy Monteiro” (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!». Le lacrime disperatamente sincere di Antonietta Di Tullio arrivano dalla villa di Artena, dove è chiusa da domenica assieme al marito e ai famigliari. Cinquantacinque anni, primo parto (quattro totali) quando ne aveva 22, lavoratrice nelle serre appena finita la terza media, la mamma di Gabriele e Marco Bianchi, non fa sconti ai suoi figli pur urlando la loro, almeno parziale, innocenza. Il suo dolore maggiore è però per Willy Monteiro Duarte, ucciso forse dalle loro mani. Come convive con questo pensiero? «Parlo come mamma di quattro figli, nessun genitore può sopportare un ... Leggi su tpi

TizianaFerrario : i fratelli Bianchi esempio di mascolinità tossica.Ragazzi dissociatevi dal loro modello non con gli insulti agli a… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - cronacadiroma : Willy #Monteiro – Testimoni accusano i due fratelli #Bianchi - - RRmpinero : RT @LaStampa: Il testimone: “Ho visto i fratelli Bianchi massacrare Willy” -