Fortnite: è Apple ora che fa causa ad Epic Games (Di mercoledì 9 settembre 2020) La saga Apple contro Epic Games continua, poiché ora è la società della Mela che ha deciso di fare causa allo studio di Fortnite. Gli avvocati di Apple hanno negato molte delle affermazioni di Epic Games e hanno definito la condotta dell'azienda "intenzionale, sfacciata e illegale".Come sappiamo la storia è iniziata dopo che Epic Games ha creato un proprio sistema di pagamento per bypassare la commissione del 30% di Apple. In risposta, Apple ha eliminato dal suo store Fortnite, con il risultato che Epic Games ha iniziato la causa. Ora, dopo questa nuova svolta, Apple sembra ... Leggi su eurogamer

