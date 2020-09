Crysis Remastered mostra il ray tracing su PS4 Pro e Xbox One X nella video analisi di Digital Foundry (Di mercoledì 9 settembre 2020) Crysis Remastered uscirà il 18 settembre e ci farà rivivere il classico titolo "squaglia PC" su hardware più moderni, con Crytek che in questa nuova versione ha introdotto alcune interessanti tecnologie. Su Xbox One X e PlayStation 4 Pro, ad esempio, sarà incluso il ray tracing.Digital Foundry ha avuto modo di visitare Crytek in Germania e vedere il gioco in azione su tutte le varie piattaforme su cui sta arrivando. Nello specifico, la redazione britannica si è focalizzata su come il team sia stato in grado di implementare il ray tracing sulla generazione attuale, nonostante non ci sia il supporto hardware come su PlayStation 5 e Xbox Series S e X.Scendendo più nei dettagli, senza ray tracing ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Crysis Remastered su PS4 Pro e Xbox One X: la video analisi di Digital Foundry mostra il ray tracing sulle console… - Eurogamer_it : #CrysisRemastered e il ray tracing su PS4 Pro e Xbox One X: ecco l'analisi di Digital Foundry. - infoitscienza : Ci gira Crysis? Crysis Remastered avrà un'impostazione grafica da meme - infoitscienza : Crysis Remastered: ray tracing anche su PS4 Pro e One X, è un miracolo - SimoneGironi : Ing.Gironi Crysis Remastered: ci gira sul vostro PC? Ecco i requisiti ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Crysis Remastered Crysis Remastered: ray tracing anche su PS4 Pro e One X, è un miracolo Tom's Hardware Italia Ci gira Crysis? Crysis Remastered avrà un'impostazione grafica da meme

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Cosa ne pensate di questo simpatico rimando inserito… Leggi ...

Crysis Remastered per PC include un preset chiamato "Ci gira Crysis?"

La versione PC di Crysis Remastered include un preset pensato per spremere al massimo la vostra configurazione: non a caso l'hanno chiamato "Ci gira Crysis?". NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 07/09/2020 ...

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Cosa ne pensate di questo simpatico rimando inserito… Leggi ...La versione PC di Crysis Remastered include un preset pensato per spremere al massimo la vostra configurazione: non a caso l'hanno chiamato "Ci gira Crysis?". NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 07/09/2020 ...