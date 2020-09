Covid, arriva tampone espresso: risultato in 3 minuti (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ pronto un tampone espresso per verificare la positività al Covid-19. Da un’azienda della Brianza, come funziona e quanto costa il “Daily tampon”. E’ stata la “Allum” di Mecerate (Lecco), azienda che realizza sistemi di illuminazione, ad ideare il tampone espresso per verificare la positività al Covid-19. Il nuovo rivoluzionario test si esegue su un campione di saliva e restituisce il risultato in soli tre minuti. L’annuncio viene fatto direttamente dall’azienda che comunica di aver superato i test per l’approvazione del nuovo tampone predisposti dal Ministero della Salute. L’azienda, inoltre, si dice pronta a partire per la produzione. Il Daily ... Leggi su bloglive

