Coronavirus, in arrivo i test salivari. Prometto risposte in pochi minuti e potrebbero sostituire i tamponi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono in arrivo i test salivari per la diagnosi rapida dei contagi da Covid-19 e potrebbero diventare alternativi all’uso dei tamponi oro-faringei. Il primo test, che promette risposte in soli 3 minuti, si chiama Daily Tampon ed è stato realizzato da un’azienda di Merate, in provincia di Lecco, in collaborazione con l’università del Sannio. Anche l’Università di Padova sta per avviare una sperimentazione su vasta scala utilizzando un test di autoscreening, sempre attraverso l’analisi rapida della saliva, da utilizzare al posto del tampone. Inizialmente sarà sperimentato tra i dipendenti dell’Ateneo ed eventuali studenti che risulteranno positivi al tampone. Il ministero ... Leggi su lanotiziagiornale

