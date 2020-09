Com’è andare a un concerto ai tempi del distanziamento? Vi raccontiamo quello di Diodato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il dibattito attorno alla musica dal vivo è più infuocato che mai. Le tre grandi agenzie Live Nation Italia, Vivo Concerti e Friends And Partners, oltre a denunciare una grande crisi del settore a causa del blocco degli assembramenti e quindi dei grandi concerti estivi (-91% di ricavato rispetto allo scorso anno), si interrogano su quando e come si potrà ripartire. C’è chi dice a marzo 2021, nella migliore della ipotesi, chi, invece, allarga le braccia e spera si possa ripartire nella prossima estate. Quel che è certo è che nella proroga del Dpcm, fino al 30 settembre, non c’è alcun allentamento sul tema concerti. Così questa estate qualche agenzia indipendente, come OTR Live, ha rimesso in moto la macchina dei concerti cercando di districarsi tra le normative imposte dal Governo. Quindi sono partiti in tour, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

