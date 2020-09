Berlinguer: "Iniziamo con tranquillità". Come no: "Cafoni, maleducati in ciabatte", Mauro Corona sbrocca a tempo record (Di mercoledì 9 settembre 2020) Torna CartaBianca e tornano ovviamente i "pericolosissimi" monologhi di Mauro Corona, che tanto hanno fatto discutere nelle passate edizioni. Non a caso nelle primissime battute della prima puntata della stagione, in onda su Rai 3 martedì 9 settembre, Bianca Berlinguer si è rivolta allo scrittore affermando: "Cerchiamo di cominciare con tranquillità, eh...". E provate a indovinare? No, l'invito non è stato propriamente raccolto. Lo scrittore viene infatti interpellato dalla conduttrice sull'estate del Coronavirus, dove molti turisti hanno scelto la montagna al posto del mare. "C'erano più turisti?" chiede, Mauro Corona conferma e poi parte in quarta. "Non è un male, ma ho visto tanta maleducazione, tanta cafoneria, tanto ... Leggi su liberoquotidiano

