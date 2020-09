Addio a Cini Boeri, architetta e designer (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cini Boeri è morta all’età di 96 anni nella sua Milano. La donna è stata staffetta partigiana durante la Resistenza. MILANO – Cini Boeri è morta all’età di 96 anni a Milano. La notizia della scomparsa dell’architetta e designer è stata confermata da La Repubblica senza entrare nei particolari delle cause del decesso. Un lutto che lascia un vuoto incolmabile in questo mondo con molte persone che hanno sui social espresso le proprie condoglianze alla famiglia della donne. Nelle prossime ore saranno diversi i cittadini che andranno ad omaggiare per l’ultima volta una delle più grandi professioniste a livello nazionale e internazionale. Diversi i premi ottenuti nella sua lunga carriera da ... Leggi su newsmondo

