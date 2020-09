Uomini e Donne, oggi: svelati i nuovi tronisti e le novità del Trono Classico (Di martedì 8 settembre 2020) I nuovi tronisti di Uomini e Donne verranno presentati nella puntata di oggi, ecco quali sono le altre novità del Trono Classico Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata di ieri è stata dedicata a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, oggi si darà invece spazion agli aspiranti tronisti presentati ieri dalla conduttrice. Gli aspiranti tronisti sono: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Le cose sono cambiate rispetto alle passate edizioni, questa volta tronisti e troniste sono stati scelti dal pubblico. La redazione ha ... Leggi su nonsolo.tv

