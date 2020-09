Torna la Nazionale femminile, ecco le convocate (Di martedì 8 settembre 2020) Torna in campo la Nazionale femminile di Milena Bertolini. Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 si riparte con i recuperi delle due partite che erano state posticipate. Si gioca la qualificazione ai Campionati Europei che avrebbero dovuto prendere il via il prossimo anno, anche loro posticipati di un anno. Si andrà in Gran Bretagna quindi nel 2022 ma per arrivarci bisogna concludere il percorso che al momento vede le azzurre in testa al girone. L’ultima apparizione della Nazionale femminile è stata ai primi di marzo nel corso dell’Algarve Cup, il torneo lusitano nel quale siamo arrivati in una finale che non abbiamo potuto giocare per via dell’imminente lockdown e la necessità di fare rientro in italia il prima possibile. Si ... Leggi su sport.periodicodaily

DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - forumJuventus : CR7 torna ad allenarsi in nazionale dopo il problema al piede: 'Felice di essere tornato' ?? - Acqua_Lete : La Nazionale Italiana torna in campo per la seconda partita della Nations League contro l’Olanda. E Acqua Lete, acq… - kupaleon : RT @DiMarzio: Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - animarock80 : La Nazionale torna alla vittoria: 0-1 all'Olanda, decide Barella -