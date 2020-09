The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sembra ancora molto lontano (Di martedì 8 settembre 2020) Nintendo ha annunciato un sequel di The Zelda: Breath of the Wild più di un anno fa, ma da allora non abbiamo più sentito parlare del progetto. Il produttore della serie Eiji Aonuma ha ora fornito almeno un aggiornamento sullo stato dei lavori come parte dell'annuncio di oggi per Hyrule Warriors: Age of Calamity.Aonuma ha dichiarato:Leggi altro... Leggi su eurogamer

