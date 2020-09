Serena Williams-Pironkova in tv: data, orario e diretta streaming Us Open 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Serena Williams e Tsvetana Pironkova si affrontano in occasione dei quarti di finale agli Us Open 2020. L’americana si è presa la rivincita agli ottavi su Maria Sakkari che l’aveva estromessa nel torneo di Cincinnati. Adesso di fronte ha la sorpresa del torneo, che sta giocando un tennis magico nonostante provenga da un lungo stop. La sfida si disputerà mercoledì 9 settembre con orario ancora da definire. La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), mentre quella streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti con una cronaca al termine. Leggi su sportface

CorriereQ : Tennis, Us Open: Serena Williams soffre ma avanza ai quarti - TerrinoniL : Tennis, Us Open: Serena Williams soffre ma avanza ai quarti - mariocastelli : Tsvetana Pironkova giocherà i quarti di finale degli #USOpen dopo oltre tre anni di pausa per la maternità. Affront… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tennis, Us Open: Serena Williams soffre ma avanza ai quarti - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: 'You can't stop sisters': Nike lancia il suo nuovo spot con Serena e Venus Williams… -