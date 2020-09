Riforme: verso accordo su ddl su voto diciottenni ma è impasse su calendario (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – Si va verso un accordo all’interno della maggioranza sul disegno costituzionale che estende anche ai diciottenni il voto per il Senato, oggi fissato a 25 anni. Ci sarebbe infatti un via libera all’emendamento presentato dal relatore Dario Parrini, del Pd, che reintroduce il testo approvato dalla Camera e che era stato corretto dalla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, con l’equiparazione anche dell’elettorato passivo, portandolo da 40 a 25 anni per entrambi i rami del Parlamento.A dividere ancora sono però i tempi di esame del provvedimento, che dovrebbe approdare in Aula domani. Italia viva e le opposizioni hanno infatti chiesto che venga rinviato a dopo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Non essendo stato ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Riforme: verso accordo su ddl su voto diciottenni ma è impasse su calendario... - mrcllznn : RT @giangolz: @La_manina__ @CarloCalenda @pdnetwork Sono riforme profondamente diverse e mi sembra un giudizio ingeneroso verso una riforma… - GermanaGea : RT @giangolz: @La_manina__ @CarloCalenda @pdnetwork Sono riforme profondamente diverse e mi sembra un giudizio ingeneroso verso una riforma… - giangolz : @La_manina__ @CarloCalenda @pdnetwork Sono riforme profondamente diverse e mi sembra un giudizio ingeneroso verso u… - alessandro_rota : RT @tg2rai: #Referendum sul taglio dei parlamentari. Il PD è per il si'. @nzingaretti 'Primo passo verso le riforme'. Lega all'attacco sul… -