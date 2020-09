Ricetta broccoli gratinati: ingredienti, preparazione e consigli (Di martedì 8 settembre 2020) I broccoli non sono di certo gli ortaggi più amati, specialmente dai bambini, ma fanno molto bene, sono ricchi di proprietà benefiche. Inoltre, sono molto versatili, infatti si adattano bene a molte ricette, come primi, contorni, antipasti, noi oggi vi proponiamo una versione molto golosa di questi ortaggi, i broccoli gratinati, sicuramente preparati in questo modo non sono molto dietetici, ma ogni tanto un piccolo strappo lo si può fare. broccoli gratinati – ingredienti broccoli 600 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 25 g Pepe nero q.b. Per la besciamella: Latte 500 g Farina 00 40 g Burro 50 g Noce moscata q.b. Sale fino q.b. broccoli gratinati – preparazione Per realizzare i ... Leggi su giornal

