Rai1, tengono banco i brufoli di Giulia De Lellis: piovono critiche su di lei (Di martedì 8 settembre 2020) A Oggi è un altro giorno, trasmissione che ha sostituito Vieni da Me di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno, hanno tenuto banco i brufoli di Giulia De Lellis (nella puntata in onda martedì 8 settembre 2020), agganciati al tema più ampio del cosiddetto Body Positive. Nei giorni scorsi l’influencer dei record è stata … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

capand69 : RT @SfigaCatrame: Durante un'intervista il premier Conte sbaglia clamorosamente il numero decessi Covid in Italia, ma il TG1 taglia l'error… - SfigaCatrame : Durante un'intervista il premier Conte sbaglia clamorosamente il numero decessi Covid in Italia, ma il TG1 taglia l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 tengono

Breaking Games

A Oggi è un altro giorno, trasmissione che ha sostituito Vieni da Me di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno, hanno tenuto banco i brufoli di Giulia De Lellis (nella puntata in onda martedì 8 set ...Milano, 8 set. (askanews) - Grande successo per la settimana di grandi eventi musicali e televisivi, tenutasi a Verona dal 2 al 6 settembre a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. La settimana ha ...