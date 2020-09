Primo bimbo positivo in un nido del Trentino: nove in quarantena (Di martedì 8 settembre 2020) A pochi giorni dalla riapertura delle scuole dell’infanzia in Trentino, si è registrato il Primo caso di coronavirus in un bambino che frequenta la scuola «Il Bucaneve» di Pergine Valsugana. Subito è scattato il protocollo di sicurezza: dovranno essere sottoposti a tampone e rimanere in quarantena per 14 giorni, oltre al bambino, anche i piccoli della sezione, altri sei bambini, oltre alle due educatrici che erano a stretto contatto con il piccolo.La struttura era già attiva in estate, da metà giugno a fine luglio, e non aveva riscontrato problemi. Nonostante il caso di Covid-19 la scuola resterà aperta: sarà chiusa solo la sezione del bambino. AGGIORNAMENTO CORONA VIRUS DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020 Un nuovo contagio da Corona Virus pertanto in totale sono ... Leggi su huffingtonpost

