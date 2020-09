Pepe nero nella lavatrice: trucco furbo per un bucato super! (Di martedì 8 settembre 2020) Non ci crederai ma in realtà c’è la possibilità di utilizzare uno degli ingredienti che di solito impieghi in cucina, durante le ricette, per il bucato nella tua lavatrice. Ebbene sì, stiamo parlando di una spezia in particolare: il Pepe nero. Quando si tratta di pulizie, anche il bucato rientra nelle faccende domestiche. Ci sono … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Il pepe nero è una tra le spezie più conosciute e apprezzate in tutto il mondo: uso in cucina, proprietà e benefici di questo alimento. Il pepe nero è una spesso molto amata e utilizzata in cucina. Mo ...

Cacio e Pepe, dove mangiare la migliore a Milano: i ristoranti

La tradizionale cucina della regione Lazio propone diversi piatti, ma uno dei più richiesti è la pasta alla Cacio e Pepe: dove mangiarla a Milano.

