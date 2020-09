Pasta con tonno burro e basilico (Di martedì 8 settembre 2020) La è un’originale alternativa ai classici primi. Molto rapida e veloce da preparare è una Pasta veramente comoda per l’estate. Il gusto semplice sicuro mette d’accordo grandi e piccoli. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta200 g di tonno in scatola6-7 acciughe sott’olio10 capperi sotto sale2 cipolle piccole2 spicchi d’aglio10-15 olive di Gaeta20-25 foglie di basilico50 g di burroSale fino q.b.Pepe nero q.b.2 cucchiai di olio evoPer preparare la mettete sul fuoco una pentola piena di acqua e portate ad ebollizione. Intanto preparate il soffritto: pulite aglio e cipolla e poi mettete a soffriggere in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete il pepe nero ed il ... Leggi su termometropolitico

sole24ore : Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano - gyuspe : @Sonia59804639 Pasta con lo spada e mollica ncucciata a Marsala trapani #siciliafood - Teak_Mustang : @Peppe2379 @UnTemaAlGiorno Io il bello lo vedo seduto a tavola, con 1 piatto di pasta - gukkipity : @koomiflwr Si :D Pasta con aguacate uwu - LukitasCmk : RT @JoacoBarri: Vino con pasta, daleee -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta con Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano Il Sole 24 ORE La 6h delle Morette ha incoronato i campioni dell'Endurance Tour

E' stata una bellissima giornata quella trascorsa a Larciano, in provincia di Pistoia, lo scorso sabato 5 settembre. Una prima edizione ben riuscita per il Team Bike Larciano ed il suo capitano Lucian ...

Drew Smith, mamma star del web: «Ecco pranzi e cene a meno di 2 euro al giorno»

Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontes ...

E' stata una bellissima giornata quella trascorsa a Larciano, in provincia di Pistoia, lo scorso sabato 5 settembre. Una prima edizione ben riuscita per il Team Bike Larciano ed il suo capitano Lucian ...Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontes ...