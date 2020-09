Omicidio Willy. ‘In fin dei conti cosa hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario’: le agghiaccianti parole di un parente dei killer (Di martedì 8 settembre 2020) “In fin dei conti cosa Hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario“. Sono queste le parole, riportate su Repubblica da Federica Angeli, dette da un familiare dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi Mario Pincarelli e Francesco Belleggia mentre si trovava davanti alla caserma di Colleferro, dopo l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte. I parenti sono da poco arrivati, davanti alla caserma ci sono anche i ragazzi di Paliano che – come si legge su Repubblica – “sentono (e lo riferiscono poi ai militari) uno dei familiari degli arrestati dire: ‘In fin dei conti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

