Milan, Pioli pretende un difensore: ecco i nomi sul taccuino rossonero (Di martedì 8 settembre 2020) Il tecnico Milanista è stato chiaro. Con Romagnoli e Musacchio infortunati, e Duarte che non ha convinto, serve un altro centrale di difesa Leggi su 90min

acmilan : Coach Pioli's thoughts on the team's form, our youngsters and much more following the #MilanMonza friendly ??? La… - Sport_Mediaset : #Milan, è #Chiesa il sogno di #Maldini e #Pioli. L'attaccante viola è pronto a lasciare Firenze: #Juve e #Inter lo… - PietroMazzara : #Pioli conferma la necessità di intervenire sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. Serve tassativamente u… - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Il #Milan è consapevole di aver bisogno di rinforzare il pacchetto dei centrali e si lavorerà in tal senso per dare a Pi… - KunGrax : RT @marco_ramiccia: ??Capitolo difesa #Milan Si guarda con interesse in casa ??: #Milenkovic (preferito)e #pezzella. Entrambi giocatori g… -