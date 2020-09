Marvel's Avengers, la recensione del nuovo videogioco sugli eroi più potenti della Terra (Di martedì 8 settembre 2020) La recensione di Marvel's Avengers: Square Enix e Crystal Dynamics portano gli Avengers su PlayStation 4, Xbox One e PC con un controverso videogioco d'azione che ricalca i film Disney visti al cinema. Se state leggendo questa recensione di Marvel's Avengers, probabilmente conoscete già molto bene gli eroi Marvel creati negli anni '60 da Stan Lee e Jack Kirby: magari avete letto i fumetti, oppure avete visto al cinema o in TV i tanti film che hanno dominato i botteghini per dieci anni, andando a formare quello che oggi chiamiamo Marvel Cinematic Universe sotto lo stemma Disney. E allora, se sono quelli gli Avengers che conoscete, è importante specificare che il ... Leggi su movieplayer

