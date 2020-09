Marvel's Avengers giocato in diretta alle 12! Alla scoperta dell'end game con il nostro Alberto (Di martedì 8 settembre 2020) È ormai disponibile per tutti e solo ieri abbiamo pubblicato la nostra recensione completa ma oggi vogliamo mostrarvi in diretta uno degli aspetti più interessanti e da scoprire di Marvel's Avengers: l'end game. Si tratta davvero dell'elemento più debole dell'offerta?Il nostro Alberto "Wochinimen" Naso è pronto a mostrarci in live la versione PC del gioco concentrandosi in particolare su questo aspetto. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire in diretta l'effettiva esperienza di gioco proposta da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal senza alcun taglio o filtro e per dare risposta a parecchi interrogativi sull'end game.Per seguire la diretta potete sfruttare il player ... Leggi su eurogamer

