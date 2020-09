Le navi "bomba" dei migranti: focolai innescati dal governo (Di martedì 8 settembre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato Contro gli sbarchi il Viminale sa fare solo una cosa: spostare i richiedenti asilo sulle navi quarantena. Cifre da capogiro: abbiamo già speso più di 15 milioni di euro. La doppia beffa: per il virologo Clementi sono pure "pericolose" Quella del 2020 sarà ricordata come l’estate caratterizzata dalle “invasioni” dei migranti sulle coste italiane unitamente alla grave emergenza sanitaria legata al coronavirus. Sono ben 19.995 gli arrivati di quest’anno a fronte dei 5.571 dello stesso periodo del 2019. Non è necessario essere dei matematici per capire che il numero è di gran lunga superiore a quello dello scorso anno. Ma fino a febbraio il numero dei migranti è rientrato grossomodo negli ... Leggi su ilgiornale

annaros70527446 : @Palazzo_Chigi Le navi 'bomba' dei migranti: focolai innescati dal governo Contro gli sbarchi il Viminale sa fare s… - rosaroccaforte : RT @GiancarloDeRisi: La ministra è ormai fuori controllo. Ci fa pagare salato le sue scelte ideologiche. Senza contare che le navi #quarant… - VittorioCurro : RT @GiancarloDeRisi: La ministra è ormai fuori controllo. Ci fa pagare salato le sue scelte ideologiche. Senza contare che le navi #quarant… - DomatiGabriele : RT @GiancarloDeRisi: La ministra è ormai fuori controllo. Ci fa pagare salato le sue scelte ideologiche. Senza contare che le navi #quarant… - Efrem444 : RT @GiancarloDeRisi: La ministra è ormai fuori controllo. Ci fa pagare salato le sue scelte ideologiche. Senza contare che le navi #quarant… -

Ultime Notizie dalla rete : navi bomba Le navi "bomba" dei migranti: focolai innescati dal governo ilGiornale.it Bomba al porto di Palermo, ora sono 63 le strade da evacuare: ecco quali

Sono 63 le strade che saranno evacuate per permettere il disinnesco della bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata all'interno del porto di Palermo. A quelle già comunicate si aggiungono ...

Una flotta intera per contagiati. L'esercito dei migranti positivi

L'hotspot di Lampedusa è quasi vuoto e l'emergenza sull'isola sembra sia passata. Stanotte nella struttura di accoglienza c'erano circa 170 migranti, rispetto ai più di mille che erano lì ospitati fin ...

Sono 63 le strade che saranno evacuate per permettere il disinnesco della bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata all'interno del porto di Palermo. A quelle già comunicate si aggiungono ...L'hotspot di Lampedusa è quasi vuoto e l'emergenza sull'isola sembra sia passata. Stanotte nella struttura di accoglienza c'erano circa 170 migranti, rispetto ai più di mille che erano lì ospitati fin ...