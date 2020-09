La dieta delle curve (Di martedì 8 settembre 2020) A dieta non soltanto per perdere peso! C’è anche chi il peso vorrebbe infatti aumentarlo e magari concentrarlo in punti “clou” del corpo, così da apparire più formosa e sensuale. Mission impossible? «Una dieta per ingrassare soltanto in certe zone del corpo non esiste!» precisa subito Maria Papavasileiou, dietologa e nutrizionista, autrice di Mangia Smart, un manuale con ricette sane e ipocaloriche che include regole alimentari per imparare a nutrirsi in modo intelligente ed equilibrato. «Se il punto è che ci si vede troppo magre può essere d’aiuto un programma che mixi un’attività fisica tonificante a un programma alimentare studiato ad hoc per raggiungere il giusto peso», sottolinea la dietologa e aggiunge «Quando diciamo “curvy”, intendiamo un corpo sano, non troppo magro e neanche in sovrappeso. Un corpo che ha in evidenza i punti giusti, rientrando sempre negli standard salutari. Una ragazza curvy è quella che mostra fisicamente una femminilità equilibrata, che è specchio di benessere». Leggi su vanityfair

