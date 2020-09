Inter, Zanetti: “Messi? Impossibile con il fair play finanziario” (Di martedì 8 settembre 2020) “L’Inter non era in grado di fare un’offerta per Messi. Il nostro mercato passa attraverso opportunità in cui dobbiamo prima vendere e poi comprare perché c’è un regolamento, quello riguardante il fair play finanziario, che deve essere rispettato“. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, fa il punto della situazione circa le numerose voci che nelle scorse settimane prevedevano un passaggio di Leo Messi in nerazzurro. “Messi in A? Lui gioca bene ovunque – ha aggiunto Zanetti ai microfoni di TyC Sports -. Se rimane al Barcellona ha le stesse responsabilità e pressioni che troverebbe altrove perché giocare per un grande club non è mai facile“. Messi ma non solo perché da buon ... Leggi su sportface

SkySport : Zanetti: 'Messi all'Inter? Non potevamo fare un'offerta' - sportface2016 : #Inter | #Zanetti: '#Messi? Impossibile con il fair play finanziario' - sportli26181512 : Messi, parla Zanetti: 'L'Inter non poteva prenderlo': Il vice-presidente nerazzurro: 'È giusto che sia rimasto. Noi… - Fprime86 : RT @SkySport: Zanetti: 'Messi all'Inter? Non potevamo fare un'offerta' - IgpPioli : Ruiu: capitan Zanetti non sa un cazzo ed è pagato per non fare un cazzo. Ho le fonti giuste e vi assicuro che Messi andrà all'Inter. -