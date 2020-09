Infortunio Zaniolo, il giocatore è arrivato a Villa Stuart (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo, il giocatore è arrivato a Villa Stuart: esami strumentali per il calciatore giallorosso dopo il trauma in nazionale Nicolò Zaniolo è appena arrivato a Villa Stuart per effettuare gli esami strumentali dopo il trauma accusato nella sfida di Nations League contro l’Olanda. Il calciatore azzurro è arrivato al centro medico per effettuare le visite mediche specialistiche e capire se ci sono o meno lesioni al crociato del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore la Roma renderà noti gli esiti, ma si teme un altro Infortunio serio al ginocchio per il talento giallorosso. A riportarlo è TuttoMercatoWeb. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

