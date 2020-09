Il MEF annuncia nuovi BOT e BTP a 20 anni: importi e scadenze (Di martedì 8 settembre 2020) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena annunciato l’emissione di un nuovo BTP a 20 anni e di nuovi BOT. BTP a 20 anni Riguardo al BTP, il MEF ha affidato a Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A e JP Morgan Securities PLC il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni BTP con scadenza 1° marzo 2041. La transazione sarà effettuata nei prossimi mesi, in relazione alle condizioni di mercato. Per tener conto dell’operazione, il MEF fa sapere che nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per giovedì 10 settembre non verranno offerti titoli con durata superiore a 10 anni. BOT Riguardo all’emissione dei BOT, ecco il relativo ... Leggi su quifinanza

