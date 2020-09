I contagi tornano a crescere, +1.370 ma sono quasi raddoppiati i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 10 morti in più (Di martedì 8 settembre 2020) sono 1.370 i nuovi casi di contagio registrati, in Italia, nelle ultime 24 ore (+262 rispetto a ieri). E sono 10 i decessi in più (ieri erano stati 12) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 35.563. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 92.403 tamponi, quasi il doppio rispetto a ieri, per un totale di 9.364.213. Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 210.801 (+563), mentre il totale di quelli ancora positivi è di 33.789 (+796). Attualmente, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 1.760 i ricoverati con sintomi, di questi 143 si ... Leggi su lanotiziagiornale

