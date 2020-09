Hong Kong, polizia cinese brutale con una ragazzina di 12 anni. Il video diventa virale. Di Maio tace… (Di martedì 8 settembre 2020) Buttata a terra e presa a calci: così, in modo violento e brutale, la polizia a Hong Kong ha arrestato una ragazzina di 12 anni che aveva comprato in una cartoleria degli album da disegno. L’hanno scambiata per una manifestante. La ragazzina non era una manifestante Era infatti in corso una protesta contro la legge sulla sicurezza nazionale che vieta ogni forma di dissenso. La ragazzina però, fermata e poi rilasciata dopo gli accertamenti, nulla c’entrava con le proteste in corso e ora la famiglia sporgerà denuncia. La polizia si è difesa affermando di avere usato la minima forza necessaria per fermare la ragazzina che scappava impaurita. Nel video si sentono i ... Leggi su secoloditalia

