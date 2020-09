Fabio Rovazzi approda nei videogame, ecco chi è in Call of Duty (Di martedì 8 settembre 2020) Fabio Rovazzi diventa un personaggio giocabile su Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. L’artista italiano ha collaborato con Activision per trasformarsi in Sergio Sulla, meglio conosciuto come Morte (ed è questo il nome che vedranno i giocatori di tutto il mondo), un abile soldato che ama il Vecchio West e ha forti convinzioni e regole chiare in materia di ciò che è giusto e sbagliato. Praticamente il protagonista perfetto di uno spaghetti western alla Sergio Leone: cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ora è stato selezionato per entrare in Warcom – dove si ... Leggi su gqitalia

