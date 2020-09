Elon Musk guida la Vw ID.3, l’ad Diess sui social: “nessuna collaborazione in corso” (Di martedì 8 settembre 2020) Una visita di tre giorni in Germania con sosta a un passo da Wolfsburg, quartier generale di Volkswagen. Questa pare essere stata l’ultima tappa del viaggio che Elon Musk ha compiuto la scorsa settimana, dopo aver fatto visita al suo primo stabilimento europeo, quello che sarà la Gigafactory di Gruneheide (Berlino) e che si prevede avrà una capacità di assemblaggio di circa 500 mila veicoli all’anno. Di certo una presenza industriale importante per la Germania “di Volkswagen”. Ma prima di ripartire alla volta degli States, l’amministratore delegato di Tesla si è concesso un giro sull’elettrica “del popolo”, la ID.3, e un incontro con il pari grado della casa di Wolfsburg Herbert Diess, testimoniato anche da un video pubblicato dal tedesco sul suo profilo ... Leggi su ilfattoquotidiano

