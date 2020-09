CorSport: Petagna vuole convincere Gattuso a tenerlo (e il tecnico vuole vederlo all’opera) (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Petagna è arrivato ieri a Castel Volturno. Acquistato a gennaio dalla Spal, non ha potuto partecipare al ritiro estivo a causa della positività al Covid. Adesso è a disposizione di Gattuso e della squadra. Scrive il Corriere dello Sport: “Puntuale, alla ripresa degli allenamenti: s’è sottoposto al tampone insieme con gli altri compagni, ha scambiato due chiacchiere con Gattuso e oggi, dopo i risultati delle analisi, comincerà la sua avventura anche in campo. Che ha il sapore della soddisfazione, perché questo è di certo un punto d’arrivo, ma anche della sfida: ora dovrà conquistare Rino e dunque il futuro tinto d’azzurro. Con tenacia e fiducia: non è un caso, a dispetto del mercato, che abbia già cominciato a cercare ... Leggi su ilnapolista

