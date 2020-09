Conte fa il furbetto: per salvare la Azzolina dice che sulla scuola va tutto bene. E viene sbeffeggiato (Di martedì 8 settembre 2020) scuola nel caos. La ministra Azzolina continua a navigare a vista ma per Giuseppe Conte va tutto bene. «sulla riaperture delle scuole sono fiducioso. La maggior parte delle criticità è stata superata, i lavori procedono molto bene». Così il premier, al suo arrivo a Beirut, risponde alle domande dei cronisti sulla confusione che regna nel pianeta scuola. A solo sette giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico. E per questo diventa bersaglio in politica e soprattutto sui social, travolto dagli sfottò e dalla rabbia. scuola nel caos, ma per Conte va tutto bene Pur di salvare la ... Leggi su secoloditalia

