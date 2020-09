Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War, lascia l'industria dei videogiochi: 'mi ha quasi ucciso' (Di martedì 8 settembre 2020) Da quando Cliff Bleszinski ha lasciato la saga di Gears Of War, niente è andato per il verso giusto ed alcuni suoi progetti come direttore del suo studio sono stati tutt'altro che di successo. A quanto pare, in un ultimo suo post su Twitter, lo sviluppatore ha deciso di non voler continuare in questo settore, che, come ha spiegato, "lo ha quasi ucciso".Cliff Bleszinski ha affermato che dopo LawBreakers e Radical Heights non ha intenzione di realizzare videogiochi, dichiarando inoltre di aver avuto problemi di salute legati a questa attività, a causa dello stress lavorativo. Sappiamo che ormai anche nell'industria videoludica gli sviluppatori sono sottoposti a moltissimo stress a causa anche dei continui ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Cliff Bleszinski Cliff Bleszinski, il papà di Gears of War abbandona l'industria: 'mi ha quasi ucciso' Everyeye Videogiochi Cliff Bleszinski, il papà di Gears of War abbandona l'industria: 'mi ha quasi ucciso'

La carriera Cliff Bleszinski è costellata di successi, ma negli ultimi anni nulla è andato per il verso giusto. Dopo aver lavorato a giochi del calibro di Unreal, Unreal Tournament e Jazz Jackrabbit, ...

Cliff Bleszinski, papà di Gears of War: 25 anni nel business dei videogiochi mi hanno quasi ammazzato

Sono diventati sempre più numerosi, di recente, gli esempi di esponenti dell’industria dei videogiochi che parlano di ritmi di lavoro difficili da sostenere, con lo sfociare nel problema noto come cru ...

La carriera Cliff Bleszinski è costellata di successi, ma negli ultimi anni nulla è andato per il verso giusto. Dopo aver lavorato a giochi del calibro di Unreal, Unreal Tournament e Jazz Jackrabbit, ...Sono diventati sempre più numerosi, di recente, gli esempi di esponenti dell’industria dei videogiochi che parlano di ritmi di lavoro difficili da sostenere, con lo sfociare nel problema noto come cru ...