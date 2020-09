Calendario Serie B, mercoledì tutte le giornate: date e criteri (Di martedì 8 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre andrà in scena il sorteggio del Calendario di Serie B, la stagione si preannuncia scoppiettante. La cerimonia di presentazione del Calendario, organizzata grazie al supporto del Comune di Pisa e l’Opera del Duomo, oltre che naturalmente del Pisa Sporting Club, sarà come detto l’occasione per iniziare a celebrare il 91° compleanno della Serie B con la trasmissione sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn e Rai, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B. La location – La Piazza del Duomo, ribattezzata da D’Annunzio nel 1910 “Piazza dei Miracoli” per la bellezza e la particolarità dei monumenti che la caratterizzano, è un luogo simbolo ... Leggi su calcioweb.eu

