Brutto incidente a Roma in monopattino: 23enne finisce in ospedale in codice rosso (Di martedì 8 settembre 2020) Brutto incidente quello avvenuto a Roma, su via Prenestina all’altezza del civico 710, questa mattina intorno alle 7:30. A finire in codice rosso all’ospedale San Giovanni un ragazzo di 23 anni, di nazionalità bengalese, che era a bordo di un monopattino. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sul posto le pattuglie del V Gruppo Casilino: gli agenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da accertare anche un eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

SkySportF1 : Succede di tutto a Monza!! (?? 27/53) ? Leclerc out, brutto incidente, ma il pilota sta bene ? Hamilton investigato… - CorriereCitta : Brutto incidente a Roma in monopattino: 23enne finisce in ospedale in codice rosso - FrancescoBigna3 : @simonedangelo @DiMarzio Che ritardato che sei. Evidentemente non sei capace di leggere, ho scritto che mi dispiace… - blusewillis : RT @Fremdschmen1: @Antonio_Tajani Ma come si fa a dire che #WillyMonteiro si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato?!? Non c’è nu… - MarieFr12579649 : RT @Fremdschmen1: @Antonio_Tajani Ma come si fa a dire che #WillyMonteiro si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato?!? Non c’è nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Firenzuola. Brutto incidente ieri sera per un 17enne in moto sulla Sp. 121 di Frassineta OK!Mugello. Notizie cronaca attualità The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, la recensione della discussa espansione 0

The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu arriva su PC e Console dovendo affrontare non poche turbolenze: le critiche rivolte dalla community verso l'espansione targata Star Wars sono poche ma chiare e du ...

Terribile incidente sull’A30 a Palma: camionista tra le lamiere salvato da carabiniere eroe

Bruttissimo incidente con due persone in pericolo di vita, ma che dovrebbero farcela. Una in particolare grazie ad un carabiniere eroe. L’incidente è di questo pomeriggio sull’A30 poco distante dallo ...

The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu arriva su PC e Console dovendo affrontare non poche turbolenze: le critiche rivolte dalla community verso l'espansione targata Star Wars sono poche ma chiare e du ...Bruttissimo incidente con due persone in pericolo di vita, ma che dovrebbero farcela. Una in particolare grazie ad un carabiniere eroe. L’incidente è di questo pomeriggio sull’A30 poco distante dallo ...