Boss in Incognito 2020 – Max Giusti alla guida dall’8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Boss in Incognito 2020 è pronto per sbarcare sul piccolo schermo di Rai 2. A partire dall’8 settembre, Max Giusti sarà di nuovo alla guida del docu-reality di Rai 2. Ancora una volta lo vedremo al fianco degli imprenditori che hanno deciso di sfidare se stessi insieme ai dipendenti. Boss in Incognito 2020 segue la formula canonica e vedrà Giusti fra le principali novità di quest’edizione. Per la prima volta nella storia del programma, anche il presentatore andrà in Incognito in azienda e con un travestimento creato ad hoc sostituirà il Boss di turno. Boss in Incognito ... Leggi su giornal

