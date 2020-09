Boom di presenze per l’estate a Nettuno, Mauro: ‘Una stagione da incorniciare nonostante il Covid’ (Di martedì 8 settembre 2020) Bilancio positivo per l’estate nettunese in una stagione segnata dall’emergenza Coronavirus. Boom di presenze, alberghi, B&B e seconde case che hanno fatto registrate il tutto esaurito, così come per il settore della ristorazione con il doppio delle presenze sul territorio rispetto allo scorso anno. “Abbiamo dimostrato – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Mauro – che è stato possibile organizzare un’estate di divertimento, nonostante il Coronavirus. Quest’anno era l’anno del turismo di prossimità, un’occasione e una sfida che a livello turistico Nettuno ha colto e vinto. Voglio ringraziare sentitamente tutti i commercianti, gli imprenditori del settore enogastronomico e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Grigia fino alla metà di luglio, straordinaria dalla seconda parte del mese fino a tutto agosto, e oltre. È un'estate dai due volti quella che ci sia avvia ad archiviare in Appennino, pesantemente seg ...

Una tecnologia ideata e realizzata a Napoli a supporto della sicurezza delle scuole italiane. Pass, il totem anti-Covid sviluppato da Protom, è stati infatti già installato presso importanti e numeros ...

