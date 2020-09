Bimbo con febbre a Crema: si attende tampone, intanto tutta la classe a casa (Di martedì 8 settembre 2020) In una scuola a Crema, in provincia di Cremona, è scattato il protocollo anti-Covid: a causa della febbre registrata su un bambino sarebbe stata predisposta la sospensione delle lezioni per tutta la classe del piccolo, alle soglie del primo giorno di scuola. A Crema, in provincia di Cremona, è scattata la sospensione delle lezioni, o … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In una scuola a Crema, in provincia di Cremona, è scattato il protocollo anti-Covid: a causa della febbre registrata su un bambino sarebbe stata predisposta la sospensione delle lezioni per tutta la c ...

Scuola, primo bimbo positivo in Trentino e un caso sospetto a Crema. Le classi in quarantena

A una settimana dalla riapertura degli asili nido in Trentino, un bimbo è stato trovato positivo al coronavirus in una struttura di Pergine Valsugana. Lo comunica sul suo profilo social il sindaco Rob ...

In una scuola a Crema, in provincia di Cremona, è scattato il protocollo anti-Covid: a causa della febbre registrata su un bambino sarebbe stata predisposta la sospensione delle lezioni per tutta la c ...