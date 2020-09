Barbara De Santi fuori da Uomini e Donne, ecco perché (Di martedì 8 settembre 2020) L’avvio della 25° edizione di Uomini e Donne non ha visto solo lo svelamento di Gemma Galgani dopo il lifting a cui si è sottoposta nel mese di luglio, ma anche una grande assenza che il pubblico ha immediatamente notato: quella di Barbara De Santi. La dama del trono over, spesso al centro di liti trash e battibecchi molto rumorosi proprio con la Galgani, non è più seduta nel parterre del programma di Maria De Filippi e la motivazione ha a che fare con Pamela Perricciolo, una delle figure chiave del Prati Gate. La nuova avventura di Barbara De Santi A quanto pare Barbara De Santi ora gestisce una delle sedi dell’agenzia di Donna Pamela, stando alle parole della stessa Perricciolo in un’intervista a Visto, come ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Barbara De Santi fuori da UeD ecco perché non è più in studio: cosa fa adesso - #Barbara #Santi #fuori #perché - StraNotizie : Barbara De Santi: ecco perché non è più a Uomini e Donne - moremysmile : RT @gabrielsniceass: non ce la faccio barbara de santi mi manchi come l’aria #uominiedonne - lontanissimo_ : RT @gabrielsniceass: non ce la faccio barbara de santi mi manchi come l’aria #uominiedonne - tobeflai : RT @chapmns: non vedo la regina e per regina intendo barbara de santi where is she sono molto delusa #uominiedonne -