Amichevoli Udinese 2020: calendario, programma, orari e tv (Di martedì 8 settembre 2020) Riparte la nuova Udinese di Luca Gotti. Dopo la salvezza della scorsa stagione, la formazione friulana cerca un miglioramento di piazzamento e di punti conquistati. Si riparte dal precampionato e da sabato 29 agosto con il test amichevole contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Nel corso della preparazione i bianconeri disputeranno altre due gare rispettivamente contro Legnago e Venezia. In osservanza dei protocolli sul coronavirus, le partite si terranno a porte chiuse e saranno trasmesse su Udinese TV. programma Sabato 29 agosto Ore 19:00, Udinese-Vicenza Giovedì 3 settembre Ore 19:00, Udinese-Legnago Domenica 13 settembre Ore 17:00, Udinese-Venezia Leggi su sportface

