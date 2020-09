Agnelli: «Ricavi giù di 4 mld: molti club a rischio crisi» (Di martedì 8 settembre 2020) “Le stime parlando di un crollo dei Ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una drammatica dell’EBITDA che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte … L'articolo Agnelli: «Ricavi giù di 4 mld: molti club a rischio crisi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

