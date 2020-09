Wilma Goich, il dramma sulla morte di Susanna: “Un dolore immenso” (Di lunedì 7 settembre 2020) Wilma Goich e l’ex marito Edoardo Vianello rompono il silenzio sulla morte della figlia Susanna Vianello, scomparsa lo scorso 7 aprile Fonte Instagram – @agostinopennaLa prematura dipartita di Susanna Vianello aveva lasciato a bocca aperta un po’ tutti, dai fan ai personaggi del mondo dello spettacolo. Ad appena 50 anni la conduttrice radiofonica di Radio Italia anni ’60 si è dovuta arrendere ad un brutto male, che nel giro di poco tempo se l’è portata via. Inizialmente scossi dall’immenso dolore i genitori Edorardo Vianello e Wilma Goich non avevano proferito parola. Dopo alcuni mesi però sono riusciti ad aprirsi ed esternare i loro sentimenti. Lei lo ha fatto ... Leggi su chenews

Wilma Goich a Storie Italiane parla per la prima volta della morte della figlia Susanna Vianello: “Non litigavo mai con lei, era una vincente” Wilma Goich ospite di “Storie Italiane” di Eleonora Danie ...E’ stata Wilma Goich la prima ospite di Eleonora Daniele a raccontarsi nella nuova edizione di Storie Italiane. In un’intervista molto toccante, Wilma Goich in lacrime ha raccontato il dramma che l’ha ...