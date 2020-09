Wilma Goich e Edoardo Vianello, il dramma della morte della figlia Susanna. Parla il cantautore: “Un dolore immenso” (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo scorso mese di aprile venne a mancare Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello, ex marito della cantante italiana famosa per aver interpretato “Le colline sono in fiore” al Festival di Sanremo 1965. Un lutto terribile, anche perchè Susanna aveva soltanto 50 anni. Wilma Goich e Edoardo Vianello non hanno mai voluto affrontare l’argomento in questi mesi. Il cantautore romano ha rotto il silenzio di recente: ospite del programma “C’è tempo per…”, Edoardo Vianello ha Parlato della ... Leggi su nonsolo.tv

storie_italiane : RT @davidemaggio: Il racconto di Wilma Goich mi sta devastando. #StorieItaliane - storie_italiane : RT @fraversion: il racconto di Wilma Goich è un pugno allo stomaco fortissimo. «Voglio tornare a sorridere, lo devo a Susanna». Il dolore p… - fraversion : il racconto di Wilma Goich è un pugno allo stomaco fortissimo. «Voglio tornare a sorridere, lo devo a Susanna». Il… - storie_italiane : “Ho perso Susanna, ho perso tutto. Anche Edoardo (Vianello) sta malissimo” Wilma Goich si confida con… - davidemaggio : Il racconto di Wilma Goich mi sta devastando. #StorieItaliane -

