Ufficiale: Viterbese per la porta arriva Daga (Di lunedì 7 settembre 2020) La Viterbese, attraverso i propri canali interattivi, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del portiere ex Arezzo Riccardo Daga. Di seguito il comunicato del club: La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Daga, nato a Cagliari il 13 gennaio 2000. Il portiere, svincolato dall’Arezzo, si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive. Riccardo Daga è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari dove si è guadagnato diverse convocazioni in Nazionale. Per l’estremo difensore, infatti, 7 presenze con le selezioni giovanili dell’Italia. Con la maglia rossoblù del Cagliari è arrivato fino ... Leggi su alfredopedulla

